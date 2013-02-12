Сьогодні сотні українців стали в черги за ліками

1 березня 2013 року вступає в силу Закон України про ліцензування імпортних ліків № 5038-VI, який паралізує ввезення іноземних ліків на територію України.

Як повідомили УНІАН у Всеукраїнській мережі ЛЖВ, за законом, починаючи з весни, щоб ввозитися на територію України, всі іноземні медичні препарати повинні мати додаткові українські ліцензії. Окрім того, до ліцензії потрібно буде отримати сертифікат якості в українській лабораторії, що коштуватиме близько 30 тис. гривень за кожну серію.

«Кабмін зараз засідає по суботах і обговорює, як нав’язати Закон українському народу. А в цей же час люди помирають від нестачі ліків у своїх домівках, тому що урядовці їх цими ліками не забезпечили. – стверджує Дмитро Шерембей, голова пацієнтської організації ЮКАБ. – Припиніть імітувати піклування про людей. Якби Азаров хотів реально допомогти пацієнтам, він ніколи б не затвердив кастрований Бюджет-2013, де створено дефіцит на лікування для 5 мільйонів смертельно-хворих українців».

У результаті цього Закону, вже з березня з аптечних полиць та лікарень почнуть зникати: антибіотики для дітей; препарати для літніх людей: гіпертонічні, кардіологічні, і найстрашніше – життєво-необхідні ліки для смертельно хворих українців: онкологія, гемофілія, ВІЛ/СНІД. Фактично всі українці, які мають смертельні захворювання, будуть приречені на смерть. Ті ж препарати, які залишаться на ринку, в рази зростуть в ціні.

«В «Охматдиті» зараз лежить 650 важкохворих діток, для лікування якихпотрібні в основному імпортні ліки. Для прикладу, 90% імпортних ліків для лікування онкохворих дітей не мають вітчизняних аналогів, – стверджує Ганна Гопко, член опікунської ради НДСЛ «Охмадит». – Розробники цього лобістського Закону не говорять, як планують їх замінити, або хто компенсовуватиме здорожчання ліків, яке відбудеться після вступу Закону в дію. Тому що більшість проблем пацієнтів покладено на плечі хворих, їхніх родин, благодійників».

Ліки іноземного виробництва складають левову частку для лікування тяжких захворювань в Україні: 100% для лікування діабету у дітей і вагітних; 97% – дитяча онкологія та онкогематологія; 80% – доросла онкологія та онкогематологія; пульмонологія – 100%; анестезія – 98%; ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит – 97%.

У черзі за ліками, яка простягнулася на декілька сотень метрів по Шовковичній, стояли всі: від зірок українського телебачення до домогосподарок. «У мене 2 дітей, яким я декілька разів на рік купую дитячі препарати від розладу травлення, дисбактеріозу, іноді й антибіотики, – стверджує Ольга, мати 2-х маленьких діток, що стоять в черзі разом з нею. – Ми підрахували з чоловіком, що в середньому на банальне лікування ГРЗ, яким постійно хворіють всі діти, ми витрачаємо близько 1 000 гривень. Вирішили купити наперед різних препаратів від горла та антибіотики, адже потім, якщо вони зникнуть, не хочемо купувати нашим дітям українські таблетки, призначені для дорослих, та ділити їх на 5 частин, щоб правильно розрахувати дозу, адже в Україні просто не виробляють дитячі препарати».

«Цей закон – примітивна схема монополізації українського фармринку з єдиною метою – надприбутки за рахунок українських пацієнтів. – каже Віталій Шабунін, Голова правління ГО «Центр Протидії Корупції». – Аргументи про підвищення контролю якості ліків – брехня: згідно з вже діючими підзаконними актами, один і той же лікарський засіб проходить контроль якості уже тричі.»

У Верховній Раді вже зареєстровано в законопроект № 2196 про скасування цього вбивчого закону, адже іншого законного шляху анулювати цей Закон немає.

«Закони для пацієнтів повинні бути розроблені за участю пацієнтів. – каже Володимир Жовтяк, Голова Координаційної ради ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» – Ми вимагаємо скасування цього закону та підготовки нового, який буде враховувати як інтереси держави, так і інтереси пацієнтів».

Окрім того, пацієнтські та громадські організації звернулися до Президента України Віктора Януковича із закликом посприяти вирішенню цього питання, який єдиний може допомогти зупинити медичну катастрофу в Україні. Відкрите звернення, під яким вже підписалося декілька тисяч українців, активісти передали до Адміністрації просто після акції.

Всеукраїнську акцію «Черга за життям» уже підтримали пацієнти та активісти в 10 містах України.