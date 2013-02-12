МОЗ не підтримує закону про ліцензування імпортних ліків

Міністерство охорони здоров’я не підтримує закон про ліцензування імпортних лікарських засобів України, що має вступити у силу 1 березня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила радник міністра охорони здоров`я здоров`я України Ольга Баула, сьогодні на прес-конференції у Києві.

Вона підкреслила, що МОЗ працює над тим, щоб українці не відчули дефіциту імпортних ліків.

«У МОЗ не розуміють, навіщо набуває чинності цей закон. У нас в країні немає критичної ситуації з якістю імпортних ліків», − зазначила Ольга Баула.

Вона наголосила, що Єврокомісія розкритикувала закон про ліцензування імпортних лікарських засобів. За словами О.Баули, європейські експерти рекомендують запровадити перехідний період, розмежувавши процедуру видачі ліцензії і вже її офіційне пред`явлення на митниці.

“Єврокомісія називає закон про ліцензування імпортних ліків нелогічним і таким що шкодить пацієнтам і фармацевтичному бізнесу”, - сказала О.Баула.

У свою чергу представники громадських організацій, заявили, що у такому вигляді закон про ліцензування не потрібен пацієнтам, бо це призведе до дефіциту життєво необхідних лікарських засобів та значного їх здорожчання.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2013 року вступає в силу Закон України про ліцензування імпортних ліків № 5038-VI, який паралізує ввезення іноземних ліків на територію України.

Пацієнтські організації переконані, що внаслідок дії цього закону, вже з березня з аптечних полиць та лікарень почнуть зникати: антибіотики для дітей; препарати для літніх людей: гіпертонічні, кардіологічні, і найстрашніше – життєво-необхідні ліки для смертельно хворих українців: онкологія, гемофілія, ВІЛ/СНІД. Фактично всі українці, які мають смертельні захворювання, будуть приречені на смерть. Ті ж препарати, які залишаться на ринку, в рази зростуть в ціні.

Ліки іноземного виробництва складають левову частку для лікування тяжких захворювань в Україні: 100% для лікування діабету у дітей і вагітних; 97% – дитяча онкологія та онкогематологія; 80% – доросла онкологія та онкогематологія; пульмонологія – 100%; анестезія – 98%; ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит – 97%.

У Верховній Раді вже зареєстровано в законопроект № 2196 про скасування цього вбивчого закону, адже іншого законного шляху анулювати цей Закон немає.