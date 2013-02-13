Змін радіаційної обстановки на ЧАЕС немає

Вчора сталося часткове руйнування стінових панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку № 4 Чорнобильської атомної електростанції над приміщеннями, які не обслуговуються, з позначки +28,00 м в осях 50-52 від ряду А до ряду Б. Площа руйнування склала майже 600 м2. Про це повідомляє прес-служба ЧАЕС.

«Дана конструкція не є відповідальною будівельною конструкцією об`єкта «Укриття». Порушень меж та умов безпечної експлуатації згідно з технологічним регламентом об`єкту «Укриття» немає.

Змін радіаційної обстановки на проммайданчику ЧАЕС, в зоні відчуження немає. Постраждалих немає», - говориться в повідомленні.