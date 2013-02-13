Дистриб’ютори матимуть ліцензії на імпорт ліків у перші дні березня

Провідні дистриб’ютори отримають ліцензії на імпорт лікарських засобів у перші дні березня.

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з лікарських засобів, про це йшлося на нараді за участю основних п’яти імпортерів ліків та представників провідних виробників іноземних ліків.

Імпортерів було поінформовано щодо порядку отримання ліцензії на імпорт лікарських засобів та пакету необхідних документів.

У свою чергу представники імпортерів лікарських засобів запевнили, що процедура ліцензування імпорту ліків для них цілком зрозуміла та прийнятна. Вони також заявили, що вони мають на своїх складах запаси ліків на 3-4 місяці, і країна буде забезпечена ліками іноземного виробництва.

Представники Держлікслужби, як органу ліцензування, запевнили, що працюватимуть у вихідні дні 2 та 3 березня для якнайшвидшого відпрацювання заяв та видачі ліцензії з імпорту лікарських засобів.

У службі підкреслили, що п’ять провідних національних дистриб’юторів забезпечують постачання 90% ліків до аптечних та лікувальних закладів України.

Як повідомлялося, 12 лютого кілька сотень представників пацієнтських організацій, лікарів та громадських активістів передали в Адміністрацію Президента лист із проханням скасувати закон про обов`язкове ліцензування імпорту ліків в Україні.

Документ, ухвалений парламентом влітку, набуває чинності 1 березня і стосуватиметься близько 8 тис. найменувань ліків, які ввозять на територію України.

Пацієнтські організації вважають що режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків.