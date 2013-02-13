Завтра в Україні опадів не очікується

Завтра, 14 лютого, в Україні очікується хмарна погода, без опадів. Лише у східних областях пройде невеликий мокрий сніг.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах 2-7° морозу; вдень 0-4° тепла, у південних областях та на Закарпатті 3-8° тепла; у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У Києві та області істотних опадів не передбачається. Температура на Київщині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-4° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.