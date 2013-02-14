Відкрито провадження щодо забезпечення українців ліками іноземного виробництва

У зв’язку з обговоренням у засобах масової інформації можливості зникнення з ринку України лікарських засобів іноземного виробництва Омбудсменом Валерією Лутковською відкрито провадження з зазначеного питання та здійснюється постійний моніторинг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

З метою забезпечення права громадян на отримання лікарських засобів, з’ясування ймовірності скорочення в аптекарській мережі препаратів іноземного виробництва та у максимально стислі строки вирішення питання умов ліцензування імпорту, яке запроваджується з 1 березня, омбудсмен направила запити до Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з лікарських засобів.

Відповідно до звернення В.Лутковської, керівництво цих відомств до 25 лютого повинно поінформувати про заходи, які вживаються з метою недопущення порушення прав на придбання лікарських засобів іноземного виробництва, зазначили в прес-службі.

З 1 березня 2013 року про випадки порушень прав на забезпечення іноземними медичними препаратами можна повідомляти за телефоном “гарячої лінії” Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: (044) 253-75-06, додали в прес-службі.

Як повідомлялося, з 1 березня в Україні набуває чинності закон про ліцензування імпорту ліків. Документ стосуватиметься близько 8 тис. найменувань ліків, які ввозять на територію України.

Громадські організації, лікарі й пацієнти закликали Президента Віктора Януковича скасувати цей закон.

На їх думку, режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків.

Разом з тим віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко запевнив, що жодних проблем з постачанням ліків після запровадження ліцензування імпортних лікарських засобів не виникне.