Рятувальники готові до весняного водопілля

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій готові реагувати на можливі загрози у період весняної повені.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, про це під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив голова служби Михайло Болотських.

«За останніми даними, високого паводку зі значними негативними наслідками цього року в Україні не очікується. Звісно, існують природні катаклізми, які неможливо передбачити. Але я хочу з повною відповідальністю запевнити, Державна служба з надзвичайних ситуацій як ніколи якісно та завчасно розпочала підготовку до всіх можливих подій», - сказав він.

М.Болотських повідомив, що вже проведено перше засідання Міжвідомчого оперативного штабу під головуванням віце-прем`єр-міністра Олександра Вілкула. Також розроблено детальний план реагування, в якому передбачено розрахунок всіх сил і засобів, які можуть бути задіяні. Зокрема залучається 6 відомств: Держслужба з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МВС, Держводагентство, Мінінфраструктури, Міненерговугілля. Таким чином, маємо 42 тисячі 470 чоловік особового складу, 5 тисяч 32 одиниці основної техніки, 833 засоби подолання водних перешкод, 90 піротехнічних розрахунків, 14 літальних апаратів різного призначення.

М.Болотських також поінформував про те, що станом на 13 лютого склалися гідрометеорологічні умови, які сприяють зменшенню висоти весняної повені. Вирішальним фактором, що впливає на характер повені є не висота снігового покрову, а режим танення снігу.

«Я не хочу ідеалізувати ситуацію. Є проблеми і ми їх не приховуємо. Зокрема, місцева влада неефективно виконує роботу з очищення русел річок, систем водовідведення, дренажних систем, підтримання в належному стані гідроспоруд. Але, наразі складної метеорологічної ситуації не було і немає. Ми проводитимемо перевірки і матимемо достатньо часу для ліквідації недоліків. Причин панікувати абсолютно немає. Ми продовжуємо моніторинг. І у будь-якому випадку готові ефективно та якісно організувати захист наших територій», - сказав М.Болотських.

Він зазначив, що для ліквідації крижаних заторів, захисту мостів, гідроспоруд, водозахисних дамб Держслужба в разі необхідності залучатиме 90 піротехнічних розрахунків загальною чисельністю 490 осіб і 150 одиниць техніки.

Крім того, М.Болотських наголосив, що окремо проведено розрахунок і визначено порядок дій сил із захисту гідроспоруд Дніпровського каскаду. Передбачено як захист гребель і дамб, так і енергогенеруючих гідроагрегатів ГЕС.