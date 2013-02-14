У лікарнях Донецька - 9 постраждалих в авіакатастрофі

У лікарнях Донецька перебувають 9 пасажирів, які постраждали в авіакатастрофі 13 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул.

Він нагадав, що вчора ввечері в аеропорту Донецька сталася катастрофа літака компанії «Південні авіалінії», що прямував чартерним рейсом з Одеси до Донецька.

З)а словами О.Вілкула, на борту літака було 52 людини. 47 з них були врятовані, п`ятеро загинули.

На сьогодні відомо, що 26 пасажирів звернулися по допомогу до медиків, з них 9 осіб перебувають у лікарні.

Віце-прем`єр наголосив, що загрози життю тих, хто перебуває в лікарні, немає, їхній стан - середнього ступеня тяжкості. При цьому 8 людей проходять лікування в Донецькій обласній травматології і одна людина - в 1-й міській лікарні. Тільки одному з пацієнтів потрібне проведення операції, пов`язаної з осколковим переломом.

О.Вілкул наголосив, що аварійна служба аеропорту спрацювала дуже злагоджено і вже через 3 хвилини на місці аварії перебували рятувальники.

«Хочу відзначити чітку роботу всіх служб Донецької області. Все було зроблено чітко і вчасно», - сказав віце-прем`єр.

За його словами, вже вночі в Донецьку почала працювати спеціальна комісія з розслідування причин аварії.