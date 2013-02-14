Українську владу закликали переглянути умови ліцензування лікарського імпорту

Американська торгова палата закликала українську владу переглянути умови ліцензування імпорту з тим, щоб система контролю була виправданою, а умови функціонування ринку - справедливими для всіх його учасників.

Про це в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН заявив президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоські.

«Ми не вимагаємо неможливого, не говоримо про повну відмову від контролю і регулювання сфери обороту ліків. Ми лише закликаємо до здорового глузду: система контролю має бути виправданою, а умови функціонування ринку - справедливими для всіх його учасників», - сказав Х.Зукоські.

«Ми бачимо і розуміємо бажання української влади розвивати фарміндустрію в Україні, щоб якомога більша частина ліків вироблялася в Україні. Проте варто враховувати і те, що на сьогоднішній день Україна в принципі не має в своєму розпорядженні ні технічних, ні фінансових ресурсів, які необхідні для організації фармацевтичного виробництва світового рівня і створення інноваційних ліків», - сказав глава Американської торгової палати.

При цьому він назвав неприпустимим той факт, що спроби ввести додаткові регуляторні норми не обговорювалися в колі фахівців.

«Законодавство у сфері фарміндустрії заплутане і достатньо громіздко, особливо у сфері ліцензування. Ми, наприклад, вельми негативно оцінюємо норми закону №5038\4 про ліцензування імпорту лікарських засобів. Ми вважаємо неприйнятним той факт, що норми закону свого часу не обговорювалися з представниками галузі. Такі дискусії дозволили б зрозуміти, що додаткові бар`єри, що вибудовуються з благою метою контролю імпорту, можуть дуже нашкодити і, кінець кінцем, закрити ринок для якісної продукції, що імпортується», - вважає Х.Зукоські.

Він висловив переконання, що введення правил, які посилюють імпорт ліків, імовірніше, призведе до гострого дефіциту препаратів, що мають попит в Україні, і, як наслідок, до зростання цін на ці ліки та їх подальшого зникнення з прилавків аптек.

«Причому, повторюся, ми говоримо про групу якісних лікарських препаратів, які Україна не має можливості випускати. Саме тому ми вже зараз звертаємо увагу на проблему, поки є час для її вирішення», - наголосив Х.Зукоські.

Повний текст інтерв`ю читайте на сайті УНІАН-Економіка: economics.unian.net

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2013 року Американська торгова палата в Україні, яка об`єднує більш як 600 іноземних компаній, закликала Верховну Раду скасувати введення режиму ліцензування імпорту лікарських засобів у зв`язку з відсутністю спеціального органу з ліцензування, відзначивши при цьому, що режим ліцензування залишить громадян України без доступу до більшості імпортних ліків. На думку АТП, запропонована Міністерством охорони здоров`я концепція ліцензійних умов, винесена на громадське обговорення лише 14 січня 2013 р., унеможливлює виконання закону, оскільки в Україні відсутня матеріально-технічна база для локалізації здійснення випуску всіх серій лікарських засобів іноземного виробництва.

9 лютого прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив профільним відомствам врегулювати ситуацію з ліцензуванням імпорту ліків, оскільки ліцензування імпорту є загальноприйнятою світовою нормою, яка гарантує ефективність ліків, відповідність вимогам реєстраційного досьє кожної серії препарату, що поставляється на ринок, а головне - їх якість, безпеку і доступність для пацієнта.

12 лютого віце-прем`єр-міністр України Костянтин Грищенко запевнив президента Американської торгової палати в Україні Х.Зукоські, що ліцензування імпорту до України лікарських засобів вводитиметься поетапно.