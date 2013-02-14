Завтра у Криму очікується невеликий дощ

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише у Криму вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, на півдні подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-7° тепла; у південній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, у Криму 5-10°.

У Київській області у п’ятницю - без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві завтра вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 0-2° морозу.