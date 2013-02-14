Щороку в Україні від інфекційних хвороб помирають 300-350 дітей

Щороку в Україні внаслідок інфекційних хвороб помирають 300-350 дітей, з них близько 130-200 – немовлята першого року життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби», професор Сергій Крамарьов сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, якби ці діти були вчасно вакциновані, летальним випадкам можна було б запобігти.

«Проти більшості інфекцій, через які гинуть діти, вакцина в Україні є. Ми багато говоримо про ризики вакцинації, але дуже мало про те, що вакцинація захищає і суспільство, і кожну людину від небезпечних інфекційних хвороб. Застосування вакцин проти кору, поліомієліту, правця, кашлюку та інших привело до суттєвого зниження захворюваності у нашій країні на ці інфекції», - наголосив С.Крамарьов.

У свою чергу, заступник представника ВООЗ та голови Бюро ВООЗ в Україні Ігор Поканевич наголосив, що загалом у світі через відсутність вакцинації помирають понад 10 мільйонів дітей.

«У європейському регіоні охоплення профілактичними щепленнями становить 94%. Завдяки ефективним програмам імунізації більшість промислово розвинених країн ніколи не стикалися з руйнівними наслідками спалахів інфекційних хвороб. Те, що багато хто вважає, що вакцина небезпечніша за інфекційну хворобу, – хибний міф. Це призводить до зниження охоплення вакцинацією та до повторення спалахів. Україна тут не є винятком», - зауважив І.Поканевич.

За словами експерта, в Україні зросла кількість хворих на кір, дифтерію та червінку.

«Епідемія дифтерії у 90-ті у країнах СНД, зокрема, в Україні, призвела до того, що було понад 50 тисяч випадків захворювання, а також смертей. Вірусна інфекція не має кордонів, необхідно поставити бар’єр, щоб хвороба не могла переходити з країни до країни, від людини до людини», - наголосив І.Поканевич.