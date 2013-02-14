У фахівців немає зауважень до якості вакцини проти гепатиту В

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що фахівці не мають зауважень до якості вакцини проти гепатиту В виробництва «Фармстандарт-Біолік»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник директора Департаменту медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики ДП «Державний експертний центр МОЗ України» Ганна Мойсеєва заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

За її словами, зауваження стосувалися винятково «технічних умов виробництва».

«Держлікслужба призупиняла виробництво вакцини проти гепатиту В і робила зауваження, але вони стосувалися жодним чином не стосувалися якості вакцини. Вони стосувалися вимог до виробництва, приміщень, обладнання, системи перевірки журналів, системи прослідкованості, тобто усіх технічних умов, які забезпечують виробництво вакцини. Якості даного препарату це не стосувалося», - сказала Г.Мойсеєва.

Вона зазначила, що на сьогодні з усіх серій, що відбирала і надала для перевірки Держлікслужба, 8 перевірено повністю (з них три серії вакцини - саме тієї, що були заборонені), і за всіма показниками та відповідно до нормативної документації вакцина повністю відповідає усім вимогам.

Також Г.Мойсеєва поінформувала, що на сьогодні у Державному експертному центрі перебуває ще 48 серій вакцини проти гепатиту В.

«Перевірка усіх 48 серій за усіма показниками вже закінчена. Жодного питання щодо стерильності, специфічної активності, токсичності цього препарату у нас не виникає», - зазначила чиновник.

За словами Г.Мойсеєвої, якби вакцина виявилась неякісною, то після неї у людей виникали ускладнення.

«Якщо б виникали хоч якісь питання щодо якості вакцини, ми би мали групові реакції. І на одну серію ми б мали десятки, сотні цих реакцій серед дітей, яких щепили протягом одного дня-тижня з одного флакона. Тому ми можемо із впевненістю сказати, що вакцина тих серій, що використовувалася, відповідає усім вимогам щодо якості», - наголосила чиновник.

Водночас Г.Мойсеєва зауважила, що їй невідомо, чи має вакцина проти гепатиту В виробництва ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» сертифікат GMP (Good Manufacturing Practice – «належної виробничої практики» - УНІАН), однак має ліцензію на виробництво.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу народного депутата Андрія Сенченка, Державна служба з лікарських засобів тимчасово заборонила реалізацію, зберігання та застосування всіх серій вакцини для профілактики гепатиту В виробництва ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», Україна.

Також прес-служба депутата зазначала, що Генпрокуратура винесла ухвалу про проведення перевірки про дотримання законодавства Міністерством охорони здоров’я при закупівлі вакцин виробництва «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».

Прес-служба депутата наголошувала, що серед керівників ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» є син міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової.

«З моменту, коли мати очолила відомство, бізнес Олександра Богатирьова почав розвиватися. Його фірма «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» незабаром стала одним з основних постачальників українських ліків державі. Впродовж 2012 року вітчизняне Мінохоронздоров`я провело тендери на загальну суму 1 млрд 653 млн гривень. Велику частину з них виграло вже згадане підприємство», - йшлося у повідомленні прес-служби А.Сенченка.

4 лютого Р.Богатирьова заявила, що її син Олександр не є співвласником ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК». За словами Р.Богатирьової, МОЗ проводить перевірку процедури тендерних закупівель вакцини виробництва “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК”.