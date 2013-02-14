Ще одну комісію створять для розслідування подій на ЧАЕС

На Чорнобильській АЕС буде створено ще одну комісію із розслідування події в машзалі блоку №4. Цього вимагає припис Державної інспекції ядерного регулювання України. Здійснення розслідування цією комісією вестиметься відповідно до внутрішніх процедур ДСП ЧАЕС у порядку, встановленому «Положенням про розслідування та облік порушень в роботі атомних станцій». Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЧАЕС.

До роботи комісії буде залучено представників державної інспекції з ядерної безпеки на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС».

Також, згідно припису, ДСП ЧАЕС в тижневий термін має розробити та узгодити із Держатомрегулювання України коригувальні заходи щодо поводження з додатковими трапними водами та забрудненим пилом, які можуть утворитися за час, необхідний для відновлення пошкодженого даху та бокових стін машзалу блоку №4.

«Результати роботи комісії будуть оприлюднені на нашому сайті»,- говориться в повідомленні.