В Україні збудують три центри з пересадки кісткового мозку

В Україні планують збудувати три центри з пересадки кісткового мозку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко сьогодні, у Всесвітній день онкохворих дітей.

За його словами, кожна важкохвора дитина в Україні має отримувати сучасне та високотехнологічне лікування. Насамперед, наголосив Ю.Павленко, це стосується можливості пересадки кісткового мозку від неродинного донора, створення національної бази донорів та входження у світову базу донорів пересадки кісткового мозку.

«На постійному контролі Президента перебуває будівництво нового корпусу «Охматдиту», де передбачено центр трансплантації. Президент дав доручення уряду створити, крім «Охматдиту», ще три міжрегіональні центри пересадки кісткового мозку – в АР Крим, Донецьку та Львові. Зараз це питання вивчається Міністерством охорони здоров’я. Впевнений, що з наступного року тут буде вже активна робота і відповідні кошти у державному бюджеті», - зазначив Ю.Павленко.