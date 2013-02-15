Львівський бабак Мишко спрогнозував пізню весну

Львівський бабак Мишко, якого традиційно будили сьогодні у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі, спрогнозував пізню весну.

Як передає кореспондент УНІАН, із дерев‘яної хатинки працівники центру дістали бабака Мишка, якого ледве „добудилися”. Бабак після того, як його розбудили, поводився мляво, не свистів і повсякчас намагався повернутися до будиночка.

Як зазначив директор центру Ігор Антахович, така поведінка бабака Мишка свідчить про прихід пізньої весни.

„Мишко намагався сховатися назад до будиночка, був сонний і зовсім не готовий до пробудження. Це свідчить про те, що весна прийде не раніше, ніж на початку квітня. Тобто через шість тижнів. Хочу зазначити, що прогнози Мишка здійснювалися останні три роки”, - зазначив І.Антахович.

Він також повідомив, що працівники центру так і не змогли розбудити двох подружок Мишка – самок бабака Марусь.

„Наш чотирьохрічний Мишко має давню подружку бабачиху Марусю, якій вже більше 5 років, а нещодавно до їх „сім‘ї” приєдналася ще одна молодша бабачиха Маруся, яка минулого року разом з Мишком прогнозувала весну. Цього року обидві Марусі, коли їх намагалися розбудити, поводилися вкрай агресивно, не хотіли прокидатися і намагалися кусатися. А зуби в них такі добрячі – сягають до 2-х сантиметрів. Так і не змогли їх добудитися, що ще підтверджує, що бабаки сонні і не віщують приходу ранньої весни. Весна цьогоріч буде пізньою”, - зазначив І.Антахович.