В Україні цього року вперше повністю забезпечено потреби онкохворих дітей

Цього року в Україні вперше у повному обсязі забезпечено потреби на ліки та лікування дітей з онкологічними хворобами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко сьогодні, у Всесвітній день онкохворих дітей.

За його словами, на потреби онкохворих дітей в Україні цього року виділено 216 млн грн.

«Президент України послідовно і під особливою увагою тримає питання захисту та забезпечення права дитини на охорону здоров’я. Відповідно до доручення Президента, у державному бюджеті на 2013 рік передбачено 216 мільйонів гривень, що у два з половиною раза більше, ніж у минулому році (забезпеченість потреб онкохворих дітей була на рівні 45%, два роки тому – 30 % від потреб). І це повністю закриває потреби усіх дітей, які проходять лікування від онкологічних хвороб», - зазначив Ю.Павленко.

Крім того, підкреслив Уповноважений, Президент ставить завдання перед урядом з тим, щоб закупівлі у цьому році були проведені вчасно, вчасно відбулися поставки якісних необхідних ліків і не відбулося жодного переривання лікування жодної дитини.

«Президент наголошує на запровадженні системної роботи по лікуванню дітей на важкі захворювання. В першу чергу потребує покращання ситуація з діагностикою, далі – реабілітація дітей, які пройшли виснажливе лікування, у санаторних закладах разом з батьками, а також запровадження сучасних, високотехнологічних методик і технологій для лікування дітей», - сказав Ю.Павленко.

Він також наголосив, що відповідно до доручення Президента, кожна родина, у якій виховується тяжкохвора дитина, повинна бути забезпечена соціальним супроводом і підтримкою соціальних працівників за місцем проживання з тим, що поки мама чи тато перебувають з дитиною у лікарні, інші члени родини, насамперед, діти не лишалися самими.

«На цей необхідний комплекс допомоги та послуг соціальних працівників такі родини можуть претендувати вже цього року», - сказав Ю.Павленко.