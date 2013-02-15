В Україні розпочалася акція «Безпечна кров для важкохворих дітей «Охматдиту»

Сьогодні – у Всесвітній день захисту прав онкохворих дітей – розпочалася акція «Безпечна кров для важкохворих дітей «Охматдиту»».

Як передає кореспондент УНІАН, про заявили представники Опікунської ради «Охматдиту» на прес-конференції, присвяченій початку акції.

Метою акції є забезпечення маленьких пацієнтів лікарні безпечною донорською кров’ю. Планується закупити реагенти для перевірки донорської крові методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Цей метод виявляє небезпечні інфекції у крові – гепатити, цитомегаловірусні інфекції.

Ініціатори акції планують зібрати 790 тис. грн. Це дозволить перевірити кров 1300 донорів для тяжкохворих дітей «Охматдиту» і забезпечувати кров’ю протягом року.

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко заявив, що цю акцію підтримує Президент Віктор Янукович і висловлює подяку усім благодійникам, волонтерам, Опікунській раді за їхню самовіддану працю з допомоги дітям.

«Всі реагенти, необхідні для перевірки донорської крові, будуть закуплені. Вперше у цьому році ми знімемо це навантаження з батьків», - зазначив Ю.Павленко.