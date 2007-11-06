У Великобританії поступив у продаж шоколад здоров`я

Любителі шоколаду тепер не відчуватимуть почуття провини, поїдаючи улюблені ласощі. В продаж у Великобританії поступив шоколад "Чоксі-плюс" із підвищеним вмістом антиоксидантів, що допомагають організму протистояти захворюванням серця, онкології і деяким іншим недугам, пов`язаним зі старінням.

Завдяки новітній технології, шоколад містить природних антиоксидантів у два-три рази більше, ніж какао. У двох частинках плитки їх стільки, скільки в 0,5 кг брюссельської капусти або 2,5 кг яблук, стверджують “створювачі” шоколаду здоров`я, передає ИТАР-ТАСС.

У той же час, за їхнім визнанням, навіть цей "великий продукт" не замінює поживних речовин і волокон, які містяться у фруктах і овочах. Тому вони радять як і раніше приділяти увагу дарам природи.

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