Медики з`ясували, як виникають хвороби суглобів

Дослідникам із Манчестерського університету вдалося ідентифікувати ділянку на шостій хромосомі, відповідальну за виникнення у людини ревматоїдного артриту. Від цієї хвороби страждають близько 1% дорослого населення, і найчастіше вона призводить до інвалідності.

Ревматоїдний артрит - це хронічне запальне захворювання, яке може пошкодити практично всі суглоби. Часто супроводжується ускладненнями, як наприклад, хворобами легенів. У страждаючих ревматоїдним артритом підвищується ризик смерті від серцево-судинних захворювань і ризик виникнення злоякісних утворень, повідомляє Physorg.

Причини захворювання до цих пір невідомі, проте учені вже звернули увагу на спадкову схильність до хвороби. Професор Джейн Уортінгтон і її команда припускають, що мутація на одній із ділянок шостої хромосоми може впливати на поведінку сусіднього гена, відповідального за запальні процеси.

"Це вражаючий результат; підтвердження цього зв`язку просуває нас на крок ближче до розуміння генетичних чинників ризику, що стоять за виснажливою хворобою, яка дорого обходиться Національній системі охорони здоров`я”, - сказала Уортінгтон.

Зараз учені з Манчестерського університету досліджують, як хромосомні мутації впливають на розвиток ревматоїдного артриту, і визначають можливі методи лікування захворювання.

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