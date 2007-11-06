У Херсонській області від отруєння дикорослими грибами померла людина

У м. Берислав Херсонської області вчора вранці в реанімаційному відділенні ЦРЛ від отруєння грибами померла 56-річна місцева жителька.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, це вже друга смерть від отруєння грибами в цьому році.

Як повідомлялося раніше, із відкриттям грибного сезону в області дикорослими грибами отруїлися 43 людини, з яких 8 - діти. Лише за останній тиждень отруїлося 8 осіб, з них одна дівчина, 24 років, померла.

Загалом, від початку року, грибами отруїлися 47 осіб. У 2006 році було зафіксовано 27 випадків отруєння грибами.