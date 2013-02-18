Уряд розгляне питання компенсації вартості ліків для діабетиків

Уряд розгляне питання можливості реалізації ліків для людей, хворих на цукровий діабет, за схемою компенсації.

Як повідомляє сайт Кабінету міністрів, з такою ініціативою виступив прем`єр-міністр України Микола Азаров.

На своїй сторінці у Facebook М.Азаров заявив, що уряд має намір модернізувати медичну галузь для надання якісних послуг і ліків для громадян.

Прем`єр також відзначив, що в Україні функціонує ціла низка сучасних медичних установ, серед яких Національний інститут раку, а також Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, щодо модернізації яких він особисто ухвалював рішення.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році на охорону здоров`я з державного бюджету передбачено виділити 53 млрд грн. За оцінкою М.Азарова, зробленою 20 грудня 2012 року під час лекції студентам Національного медичного університету імені Богомольця в Києві, цих коштів все одно недостатньо для системи охорони здоров`я, але у зв`язку з економічною кризою це той максимум, який може собі дозволити держава за існуючих умов.

Верховна Рада 6 грудня прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.