Мешканці гірських сіл зможуть робити кардіограму по телефону

Система телекарт уже діє в столичних та в кількох обласних кардіоцентрах. Втім вперше в Україні кардіолог Долинської районної лікарні Мирослав Тарнавський вирішив допомагати мешканцям сіл.

Тепер хворим не треба їхати в райцентр для кардіологічного обстеження та отримання консультацій.

Кардіограма по телефону. Це не фантастика, а вже реальність для мешканців гірських та віддалених сіл Долинського району Прикарпаття. Щоб знати про стан серця, хворому достатньо звернутись до фельдшера. Підключають пацієнту спеціальний пристрій, схожий на маленький диктофон, і електричні сигнали передаються телефоном фахівцю. На іншому кінці трубки лікар приймає та розшифровує кардіограму.

Мирослав Тарнавський, кардіолог Долинської районної лікарні: "Людина може звернутися або в ФАП, або в амбулаторію. Мені передають кардіограму і об’єктивні дані є в реальному часі. Я бачу все на моніторі і відповідно приймаю рішення щодо діагностики".

Мешканці сіл новинкою задоволені. На радощах та з цікавості, кажуть фельдшери, спочатку провірялися всі: і старі, і малі. Нині щодня обстежують двох-трьох пацієнтів.

Іван Мальон, мешканець села Княжолука: "Я собі перейшов через вулицю, мені сказали результати і не треба їздити в райцентр".

З допомогою системи телекарт уже рятують життя. Дідусь скаржився на біль у серці. Телефоном діагностували порушення коронального кровообігу. Швидка дісталася села впродовж години.

"Якби практично не було тої системи, хворий кидався б до фельдшера, фельдшер би його посилав у районну лікарню, а це тратиться час, хворий міг би померти", - зазначає Мирослав Тарнавський.

Прилад коштує три тисячі гривень. Наразі їх закупили для шести амбулаторій та двох медпунктів. Нині лікар Тарнавський шукає півсотні тисяч доларів на аналогічний ультразвуковий пристрій. 35 тисяч уже надали меценати. Ще 15 сподіваються зібрати з волинян. Для цього кожному мешканцю міста достатньо перерахувати одну гривню тридцять копійок.

ICTV