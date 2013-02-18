Загрози руйнувань на українських АЕС немає

Загрози обвалення будівель і споруд на майданчиках 4 українських атомних електростанцій немає, заявили в державному підприємстві НАЕК "Енергоатом".

"Що стосується АЕС, що знаходяться в експлуатації, нагадаю це Запорізька, Південно-Українська, Рівненська та Хмельницька АЕС, то наша компанія, як оператор українських АЕС, направила інформаційний лист на станції з тим, щоб провести додатковий контроль за станом усіх будівель і споруд на предмет можливого обвалення", - заявив генеральний інспектор-директор з безпеки "Енергоатом" Данко Біллей, передає ВВС Україна.

За його словами, Чорнобильська АЕС не входить до складу "Енергоатому", проте інспектор запевнив, що "обвалення ділянки покрівлі машзалу ЧАЕС не призвело до зміни радіаційної ситуації і пошкоджень несучої конструкції саркофага над 4 енергоблоком".