Стало відомо, коли в Україні закінчиться зима

Зимова погода збережеться на території України до кінця лютого, причому в останній день місяця можливо зниження температури до 15-20 градусів морозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«В Україні збережеться зимовий характер погоди з незначними опадами на сході і в центральних районах. Температурний режим – близький до норми. Температура повітря становитиме 1-6 градусів морозу вночі і близько 0 градусів вдень. У західному регіоні вночі очікуємо 5-10 градусів морозу і вдень – 1-6 градусів морозу за порівняно низької інтенсивності опадів», - сказав М.Кульбіда.

Проте, за його словами, вже 22-23 лютого можливе посилення опадів і підвищення температури на 3-5 градусів. «Сніг пройде на півночі і дощ – на півдні», - уточнив голова Гідрометцентру.

При цьому М.Кульбіда зазначив, що вже до 28 лютого можливе різке зниження температури. «В останній день місяця - 28 лютого - існує ймовірність зниження температури в окремих районах до 15-20 градусів морозу на півночі і сході. Проте таке похолодання триватиме лише добу», - зазначив М.Кульбіда і додав, що якихось надзвичайних ситуацій, пов`язаних з погіршенням погодних умов, у найближчий тиждень Гідрометцентр не очікує.