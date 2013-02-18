У сфері охорони здоров’я проведуть гендерну експертизу

Впродовж 2013 року Міністерство юстиції здійснить гендерно-правову експертизу шісти базових законів у сферах науки, культури, охорони здоров’я, оплати праці та встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною, на дотримання в них принципу рівноправ’я жінок та чоловіків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, за словами міністра Олександра Лавриновича, до кінця року запланована експертиза базових законів «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про культуру». Крім того, у сфері охорони законів будуть досліджені базові закони «Основи законодавства України про охорону здоров`я» та «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ». У сфері оплати праці та пенсійного забезпечення досліджуватимуться базові закони «Про оплату праці» та «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Міністр нагадав, що гендерна експертиза здійснюється з метою наближення вітчизняного законодавства до міжнародних стандартів життя. У ході експертизи національне законодавство піддається комплексному дослідженню на відповідність міжнародно-правовим актам з прав людини стосовно дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Для дослідження, за словами О.Лавриновича, обираються акти законодавства у тих сферах суспільних відносин, що найбільш турбують громадян України, та які безпосередньо стосуються прав і свобод жінок і чоловіків.

Проведення гендерної експертизи покладено на Міністерство юстиції законодавством України, а також актами Кабінету міністрів.