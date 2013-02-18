Постраждалі в авіакатастрофі у Донецьку отримають 25 тис

Кабінет міністрів прийняв рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим у катастрофі літака Ан-24 в аеропорту Донецька.

Як повідомляє Урядовий портал, згідно з цим рішенням, постраждалі отримають по 25 тис. грн, а члени сімей загиблих - по 100 тис. грн допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого ввечері в аеропорту Донецька при здійсненні посадки пасажирський літак Ан-24 зійшов за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся і розламався навпіл.

На борту літака перебували 52 людини (8 членів екіпажу). Загинуло п‘ятеро. 26 осіб звернулися по допомогу до медиків.

За фактом авіакатастрофи розпочато кримінальне провадження.