Постраждалі в авіакатастрофі у Донецьку отримають 25 тис
14:09, 18 лютого 2013Країна
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Члени сімей загиблих - 100 тис
Кабінет міністрів прийняв рішення про надання матеріальної допомоги постраждалим у катастрофі літака Ан-24 в аеропорту Донецька.
Як повідомляє Урядовий портал, згідно з цим рішенням, постраждалі отримають по 25 тис. грн, а члени сімей загиблих - по 100 тис. грн допомоги.
Як повідомляв УНІАН, 13 лютого ввечері в аеропорту Донецька при здійсненні посадки пасажирський літак Ан-24 зійшов за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся і розламався навпіл.
На борту літака перебували 52 людини (8 членів екіпажу). Загинуло п‘ятеро. 26 осіб звернулися по допомогу до медиків.
За фактом авіакатастрофи розпочато кримінальне провадження.
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