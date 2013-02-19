В Україні немає довіри до щеплень

Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає за необхідне вжити заходи з підвищення імунологічного захисту населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав у ході наради з експертами у сфері охорони здоров`я.

"Ми повинні вжити заходи, щоб підняти імунологічний захист населення", - сказав М.Азаров.

"Довіра до системи імунопрофілактики - це імунологічна безпека наших людей. Останніми роками, потрібно визнати, довіра до питання вакцинації впала. Не було чіткої позиції в цьому питанні з боку уряду", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що у низці країн діють жорсткі норми з імунопрофілактики.

"Хочеш ти цього чи ні, щеплення робиться, в іншому разі дитина випадає зі школи, дитячого садочка. Щеплення є абсолютно обов`язковими, і ніхто не ставить їх під сумнів. А у нас діє інша система, за якою в окремих областях лише 40% дітей пройшли імунізацію", - підкреслив глава уряду.