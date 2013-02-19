Вперше в Україні медика покарали за розголошення ВІЛ-статусу

Вперше в Україні медичного працівника покарали за розголошення ВІЛ-статусу дитини.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор БТ «Кримський фонд «Наша надія»» Олена Березіна.

За її словами, до неї звернулася мама з тим, що її прийомну дитину в школі обзивають «снідозною».

«Тоді наша організація і представники соціальних органів прийшли в цю школу для з`ясування обставин. Стало відомо, що на батьківських зборах (коли було оголошено про нового учня) одна з мам обурилася – «цей снідозний монстр навчатиметься з моєю дитиною?». Виявилось, що ця жінка працювала фельдшером-лаборантом у Будинку дитини, в якій раніше виховувалася дитина. Вона ж «сколотила» групу з активістів-батьків і вони звернулися до директора з тим, щоб не приймати (дитину до школи – УНІАН)», - розповіла О.Березіна.

Адвокат розповіла, що громадська організація звернулася до прокуратури з скаргою на те, що потрібно захистити інтереси дитини, і з тим, що дії фельдшера-лаборанта підпадають під статтю 132.

«Ми знайшли підтримку і державних служб, і соціальних служб у захисті цієї дитини-сироти. Слід віддати належне мамі, яка була готова йти до кінця для того, щоб іншим не повадно було, щоб порушники закону відповідали за свої слова. Адже дуже багато інших сімей, які не наважуються захищати інтереси своїх дітей», - зазначила О.Березіна.

Вона підкреслила, що протягом більш як півтора року було три відмови у порушенні справи, але на сьогодні винуватицю притягнуто до відповідальності.

Президент Всеукраїнського правозахисного руху «Гідність» адвокат Тетяна Бордуніс повідомила, що до винної застосували санкцію у вигляді штрафу 1700 гривень, а також додаткове покарання – у вигляді позбавлення заняття медичною діяльністю строком на один рік.

«Це серйозно, адже якщо її буде звільнено, то її звільнять за статтею, тому жінці буде дуже важко знайти роботу, пов`язану з професією медика», - сказала Т.Бордуніс.

Вона також оголосила результати моніторингу за 2012 рік щодо порушень прав ВІЛ-інфікованих в Україні. Їх проводив ВПР «Гідність» у 24 областях України і республіці Крим.

«За 9 місяців було виявлено 852 порушення прав людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом і представників уразливих груп. Безкоштовних консультацій було дано - 2926. На першому місці за порушеннями - сфера охорони здоров`я, на другому – правоохоронні органи, на третьому – сфера надання соціальних послуг», - зазначила Т.Бордуніс.

За її словами, у сфері охорони здоров`я найчастіше відмовляють лікарі, працівники «швидких» тяжкохворим або смертельно хворим у лікуванні, розголошують діагнози, інформацію і сексуальні орієнтації, факти наркозалежності.

«Щодо правоохоронної сфери – дуже багато зловживань, здирництва хабарів, фізичне і психологічне насильство», - сказала Т.Бордуніс.

Юрист підкреслила, що представники уразливих груп не знають про свої права, бояться розголошення інформації про свій ВІЛ-статус, у той же час, у медичних працівників - дуже низький рівень знань законів і нормативних актів.