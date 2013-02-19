Усіх хворих на мієлолейкоз обіцяють забезпечити лікуванням

Держава обіцяє збільшити фінансування та забезпечити лікуванням усіх хворих на хронічний мієлолейкоз (ХМЛ) – злоякісне захворювання крові.

Як заявили на прес-конференції в УНІАН представники Всеукраїнської громадської організації «Осанна», в Україні таких хворих - дві з половиною тисячі. Це люди здебільшого працездатного віку, тому ХМЛ називають «раком молодих».

За словами експертів, ХМЛ сьогодні повністю піддається лікуванню (як при діабеті), кілька таблеток на день дозволяють тримати хворобу під контролем, людина може жити повноцінно.

Водночас, підкреслюють представники ГО, сама терапія дуже дороговартісна – до 250 тисяч гривень на рік, тому багатьом пацієнтам вона недоступна.

Голова ГО "Осанна" Віктор Писаренко розповів, що з 2008 року в Україні запрацював медико-соціальний проект «Право жити», у рамках цього проекту 573 хворих з ХМЛ отримують безкоштовне сучасне лікування. Завдяки цьому вони мають можливість жити повноцінним життям – працюють, виховують дітей.

«Але решта пацієнтів, ще у черзі на лікування, на життя…Хочу дати надію іншим пацієнтам на те, що ця програма буде розширюватися», - зазначив В.Писаренко.

Головний гематолог МОЗ професор Василь Новак підкреслив, що проект «Право жити» є оригінальним і показовим щодо партнерства держави з виробником лікарських препаратів.

«У 2010 році цей проект був визнаний кращим соціальним проектом. На жаль, на сьогодні жодна з представлених в Україні фірм не пішла на таку співпрацю з державою, як це робить «Новартіс». Завдяки цьому ми з 2492 пацієнтів, ми маємо 573 пацієнтів, які приймають дороговартісний препарат», - сказав В.Новак.

За його словами, прийняття цих препаратів дає змогу 80-84% пацієнтам бути фактично здоровими.

«Знімається інвалідність, людина приступає до виконання своїх громадянських обов’язків тому, що середній вік таких хворих – 34-40 років. Таких результатів (як у лейкемії) серед інших захворювань ми не бачимо. Проект «Право жити» дуже потрібний, він дороговартісний і складний, але ми бачимо, що назустріч іде виробник. 20-25% дороговартісних препаратів держава закуповує, а 75-80% виробник дає у вигляді гуманітарної допомоги. Це чітко контролюється усі пацієнти у регіонах стоять на обліку і отримують відповідне лікування», - сказав В.Новак.

«Уперше збільшено удвічі фінансування МОЗом. Ми мали 32 мільйони (на 573 пацієнти з ХМЛ), тепер – 64 мільйони. Це дасть можливість нам охопити усіх пацієнтів з ХМЛ, у яких є прямі показання до застосування цих препаратів», - сказав В.Новак.

У свою чергу генеральний директор представництва компанії «Новартіс» Віктор Шафранський зазначив, що проект «Право жити» є прикладом відповідального ставлення бізнесу.

«Завдяки співпраці з МОЗ, громадської організації вдалося запровадити інноваційні методи лікування тяжкої хвороби. Результати є успішними, і такими, що дають надію на життя. Економічна криза і фінансовий стан держави не убезпечують пацієнта від хвороби і приймаючи до уваги, що високотехнологічне лікування – високовартісне, і не усім пацієнтам таке лікування доступне. Тому компанія «Новартіс» маючи на меті демонструвати соціальну відповідальність і партнерство бере участь у таких програмах. Ми продовжуватимемо участь у програмі «Право жити», відповідно частка препаратів «Новартісу», що передаватиметься МОЗу буде збільшена», - пообіцяв В.Шафранський.