В Україні зросла кількість хворих на туберкульоз

У Житомирській області майже вдвічі збільшилася смертність від туберкульозу. За 9 місяців поточного року померло 135 осіб, минулого року за аналогічний період – 68. На 1 жовтня діагноз "туберкульоз" встановлено у 791 особи, зокрема 13 дітей і 4 підлітків.

В Україні епідемія туберкульозу спостерігається з 1995 року. Зафіксовано розповсюдження всіх форм хвороби. Кожної години в нашій країні на туберкульоз захворюють 4 людини, і помирає 1 хворий. При цьому на обліку перебуває 515 тис. громадян України, хворих на туберкульоз – це другий показник у Європі після Росії.

Викликає стурбованість і підвищення рівня захворюваності на туберкульоз серед дітей. Головною причиною залишається брак лікарських засобів для лікування. Вже понад 40 років учені не запропонували жодного нового ефективного засобу лікування цієї хвороби.

Але найстрашніше у всій цій ситуації те, що більшість українців абсолютно нічого не знає про туберкульоз. Зокрема, на достатньо низькому рівні обізнаність підлітків і молоді про симптоми цього захворювання, шляхи зараження, вплив на організм і наслідки. Так, за даними дослідження Житомирського обласного центру соціальних служб для молоді, більше половини респондентів впевнені, що туберкульоз розповсюджується винятково через кров або статевим шляхом, а проявляється тривалим головним болем і болем у суглобах.

34% опитаних вважають, що виявити небезпечну хворобу можна шляхом "здачі аналізу крові".

За оцінками ВООЗ, щорічно на планеті на туберкульоз хворіє 9 млн. осіб, і близько 2 млн. помирає від цієї хвороби. За останні 15 років показник захворюваності виріс у 2,6 рази, а смертності – в 2,9.

Кількість хворих на туберкульоз в Україні складає приблизно 85 осіб на 100 тис. населення, тоді як в Європі ця цифра дорівнює 20 на 100 тис. Найвищі показники захворюваності і смертності спостерігаються в південно-східному регіоні.

Поширенню епідемії туберкульозу сприяє епідемія ВІЛ-інфекції, СНІДу. Саме вона визнана основною причиною зростання смертності серед хворих на туберкульоз у всьому світі, зокрема країнах Східної Європи. Крім того, високий рівень смертності зумовлює розповсюдження хіміо- і мультирезістентного туберкульозу, який важко піддається лікуванню.

Основним способом передачі інфекції є повітряно-краплинний шлях. Рідко інфекція може бути зумовлена вживанням молока. Відомі також випадки контактного зараження у патологоанатомів і лабораторного персоналу. Зазвичай для розвитку інфекції необхідний тривалий контакт з бактеріовивідником.

utro.ua