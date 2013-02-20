Уряд розгляне питання посилення соціального захисту
11:52, 20 лютого 2013Країна
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Сьогодні на засіданні Кабміну
Сьогодні на доручення Президента України уряд розгляне ряд проектів законодавчих актів, які спрямовані на посилення соціального захисту громадян.
Про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету міністрів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Також уряд заслухає доповідь Міністерства соціальної політики.
Прем’єр зазначив, що уряд чітко дотримується концепції соціальних перетворень, в основі якої – соціальна справедливість. «Ми рік за роком повинні - і будемо - збільшувати соціальний захист», - наголосив М.Азаров.
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