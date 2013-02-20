Азаров взявся за проблеми вакцинації

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем’єр-міністру Костянтину Грищенку, за участю Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров’я, Держінформнауки, Національної та Медичної академій наук, створити міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення системи вакцинації.

На цьому він наголосив під час засідання Кабінету міністрів, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За словами М.Азарова, вчора під час консультацій з громадськістю щодо повернення довіри до імунопрофілактики населення і забезпечення якості та безпечності вакцинації було висловлено ряд пропозицій щодо виробництва вакцин, умов зберігання, підвищення кваліфікації та відповідальності імунологів тощо.

Голова уряду зазначив, що робоча група повинна вивчити та узагальнити всі пропозиції та розробити проекти відповідних документів

«У нас є все для розробки проекту модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики та державно-громадської програми пропаганди вакцинації», - заявив М.Азаров.