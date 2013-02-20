Погода на завтра

Завтра у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується помірний, на решті території місцями невеликий сніг та мокрий сніг, у Криму з дощем.

У південній частині місцями туман. На дорогах північної половини України ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на високогір`ї Карпат вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; в Криму та на півдні Одещини вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області у четвер - сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.