Очікуються результати розслідування причин обвалу на ЧАЕС

Результати розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу четвертого блоку Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), яке призвело до зупинки робіт на об`єкті «Укриття», очікується одержати від експертних комісій до 23 лютого 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чорнобильської АЕС.

«Очікується, що 23 лютого експерти дадуть свою оцінку причин руйнування, рекомендації щодо коригуючих і стабілізаційних заходах», - зазначається у повідомленні.

Також наголошується, що на даний час обидві комісії закінчують свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого ц.р. на Чорнобильській АЕС сталося часткове руйнування стінних панелей і частини легкої покрівлі машинного залу енергоблоку № 4. Площа руйнування становила близько 600 кв. м.

Інцидент стався у приміщеннях, які не обслуговуються.

Будівельні конструкції обрушилися на ділянці машзалу, пошкодженому під час техногенної аварії на 4-му енергоблоці у 1986 році.

Усі роботи на об`єкті «Укриття» після руйнування покрівлі у машинному залі четвертого блоку ЧАЕС були припинені, змін радіаційної обстановки не зафіксовано.

З 13 лютого на ЧАЕС працюють дві комісії з розслідування причин часткового руйнування будівельних конструкцій машинного залу: одна – створена наказом генерального директора Чорнобильською АЕС, друга – створена згідно з розпорядженням Держатомрегулювання України, до роботи якої залучені представники Державної інспекції з ядерної безпеки на ЧАЕС.

Завдання комісій – проаналізувати ситуацію, яка призвела до руйнування будівельних конструкцій, надати пропозиції з усуненню наслідків, а також розробити і узгодити з Держатомрегулювання України коригуючі заходи щодо поводження з додатковими трапними водами і забрудненим пилом, які можуть утворитися за час, необхідний для відновлення пошкодженої покрівлі і бічних стін машзалу блоку № 4.

Підприємство «Новарка» акредитоване в Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття». Завершити роботи з будівництва об`єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється у 980 млн євро, при цьому в контрактах з концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн євро.