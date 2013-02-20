Регіони-лідери щодо гепатиту
17:22, 20 лютого 2013Країна
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У 80% перебігає безсимптомно
В Україні найбільше хворих на гепатит проживає в Сумській, Миколаївській та Запорізькій областях: у цих регіонах налічується близько 2 тисяч таких пацієнтів.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднили учасники тематичного тренінгу «Чесно – про гепатит С» за проектом «Долаємо перешкоди разом: забезпечення діагностики та лікування вірусних гепатитів», що відбувся в Сумському прес-клубі.
За інформацією головного інфекціоніста Сумської області Ірини Троцької, цей рейтинг не означає, що в інших областях країни немає хворих на гепатити: високі цифри в цих трьох областях обумовлені кропіткою роботою з виявлення носіїв вірусів.
«У 80% випадків гепатит протікає безсимптомно - у цьому головна його небезпека. Лікувати гепатит на останніх стадіях складно і дорого», - наголосила І. Троцька.
На думку сумських медиків, головною проблемою у виявленні гепатиту є недостатня інформованість людей про небезпеку цього захворювання.
Довідка УНІАН. Проект «Долаємо перешкоди разом: забезпечення діагностики та лікування вірусних гепатитів» Сумської громадської організації Клуб «Шанс» став можливим для реалізації завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження».
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