Регіони-лідери щодо гепатиту

В Україні найбільше хворих на гепатит проживає в Сумській, Миколаївській та Запорізькій областях: у цих регіонах налічується близько 2 тисяч таких пацієнтів.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднили учасники тематичного тренінгу «Чесно – про гепатит С» за проектом «Долаємо перешкоди разом: забезпечення діагностики та лікування вірусних гепатитів», що відбувся в Сумському прес-клубі.

За інформацією головного інфекціоніста Сумської області Ірини Троцької, цей рейтинг не означає, що в інших областях країни немає хворих на гепатити: високі цифри в цих трьох областях обумовлені кропіткою роботою з виявлення носіїв вірусів.

«У 80% випадків гепатит протікає безсимптомно - у цьому головна його небезпека. Лікувати гепатит на останніх стадіях складно і дорого», - наголосила І. Троцька.

На думку сумських медиків, головною проблемою у виявленні гепатиту є недостатня інформованість людей про небезпеку цього захворювання.

Довідка УНІАН. Проект «Долаємо перешкоди разом: забезпечення діагностики та лікування вірусних гепатитів» Сумської громадської організації Клуб «Шанс» став можливим для реалізації завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження».