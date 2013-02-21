В Україні пропонують заснувати Фонд гарантування виплат зі страхування життя

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України заснувати Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя, якого раніше в Україні не існувало. Урядова ініціатива оформлена у відповідний законопроект (№2327 від 19 лютого), текст якого розміщений на веб-порталі Верховної Ради.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту, основним завданням Фонду стане «забезпечення роботи системи з гарантування страхових виплат за договорами страхування життя», що, по суті, стане системою захисту страховика в разі настання неплатоспроможності страхової компанії. Крім того, положення законопроекту відповідають принципам так званої Білої Книги схем гарантування в страхуванні (White paper on Insurance Guarantee Schemes), виданої Європейською Комісією в 2010 році.

Згідно із запропонованими нормами, Фонд буде спеціалізованою, неприбутковою, економічно самостійною установою під управлінням Адміністративної ради і виконавчої дирекції.

Учасниками фонду стануть страхові компанії, які мають ліцензію на операції із страхування життя. Майно Фонду, згідно із законопроектом, може бути сформоване за рахунок вступних, регулярних і спеціальних внесків учасників Фонду, за рахунок пені за несплату чи невчасну сплату внесків учасниками Фонду, за рахунок доходів, одержаних від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України, за рахунок доходів, одержаних як відсотки, нараховані Нацбанком по залишках коштів на рахунках Фонду, відкритих в НБУ. До джерел майна Фонду також входять кредити і позики, залучені в рамках законодавства, благодійні внески фізичних і юридичних осіб, кошти міжнародної фінансової допомоги і кошти, одержані від продажу майна ліквідованих учасників Фонду.

При цьому розмір вступного внеску пропонується встановити на рівні 20 тис. грн або на рівні 1% розміру статутного капіталу – за аналогією з Фондом гарантування внесків фізичних осіб, де вступний внесок також становить 1% зареєстрованого статутного капіталу.

Регулярні внески, згідно із законопроектом, пропонується встановити на рівні 0,4% від суми валових страхових премій, одержаних учасником Фонду за звітний період.