Україна одержала право поставляти продукцію птахівництва у ЄС

Україна одержала позитивне рішення щодо імпорту продукції птахівництва українського виробництва на ринок Європейського Союзу (ЄС), що стало можливим після набуття чинності регламенту ЄС N88/2013, повідомили у представництві України при ЄС і Європейському співтоваристві з атомної енергії.

"Ця подія стала завершальною ланкою у спільних зусиллях українського уряду і бізнесу, спрямованих на відкриття європейського ринку для вітчизняної сільськогосподарської продукції", - відзначили в представництві.

Згідно з повідомленням, наступним кроком влади на шляху виходу українських підприємців на нові ринки збуту будуть зусилля, спрямовані на відкриття ринку ЄС для вітчизняної м`ясомолочної продукції, яка відповідатиме європейським стандартам якості продуктів харчування.

Раніше, 4 грудня 2012 року на засіданні постійного комітету з питань харчування і здоров`я тварин (SCOFCAH) гендиректората «САНКО» Європейської Комісії було ухвалено рішення про включення України до списку країн, виробники яких виконали відповідні вимоги ЄС і зможуть поставляти на європейський ринок продукцію свійської птиці, м`яса диких птиць, яєць і яєчних продуктів.

При цьому до регламенту були внесені зміни до початку фактичних поставок.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, поголів`я птиці в Україні в 2013 році збільшиться порівняно з 2012 роком на 7% – до 228,8 млн. голів.

У січні 2013 року поголів`я птиці зросло на 7,8% порівняно з січнем 2012 року - до 206,4 млн. голів

У 2012 році поголів`я птиці в Україні збільшилося на 6,5% проти 2011 року і становило 213,9 млн. голів.

Довідка УНІАН. Експерти прогнозують збільшення експорту курятини в 2013 році до 140 тис. тонн з 80 тис. тонн у 2012 році. При цьому обсяг виробництва курятини в 2012 році, за оцінками Союзу птахівників, становив близько 1,05 млн. тонн.