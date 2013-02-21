ООН підтримала українські ініціативи щодо захисту природи

Посол України в Республіці Кенія та Об’єднаній Республіці Танзанія, Постійний Представник України при Програмі ООН з навколишнього середовища та Постійний Представник України при Програмі ООН з населених пунктів Володимир Бутяга, а також радник Міністра екології та природних ресурсів України Ігор Маркелов зустрілися із Заступником Генерального Секретаря ООН, Виконавчим Директором ЮНЕП Ахімом Штайнером. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Під час зустрічі було відзначено плідне та конструктивне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища, яке має перспективи розвитку та ще нереалізований потенціал. Сторони обмінялись думками щодо впливу стану оточуючого середовища на соціально-економічне становище населення планети, яке в найближчі десятиріччя зросте з 7 до 9 млрд. Були обговорені питання прямої взаємозалежності між продовольчою безпекою країн та екологічною ситуацією в них.

Українською стороною було запропоновано на розгляд керівництву ООН декілька напрямків співробітництва. Основний з них – продовження реалізації спільного проекту з дослідження впливів радіації на біорізноманіття у Чорнобильській зоні, що є першим за п’ять років спільним масштабним екологічним проектом ЮНЕП та Мінприроди, який буде імплементований на території України.

Виконавчий Директор ЮНЕП схвально сприйняв можливість започаткувати проект технічної допомоги ЮНЕП з розробки Концепції розвитку сталого споживання та виробництва в Україні, а також підтримки ЮНЕП спільної ініціативи Мінприроди та Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту» щодо створення GRID–Kiev на базі працюючого Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку в Україні, Міжнародної спілки вчених за моделлю успішної реалізації існуючого GRID-Warsaw.

А.Штайнер підтримав ініціативу української сторони зі зміцнення позицій ЮНЕП в Україні та розгляду можливості відкриття офісу Програми ООН в нашій державі.

За результатами зустрічі Заступник Генерального Секретаря ООН, Виконавчий Директор ЮНЕП висловив впевненість, що співробітництво з Україною у сфері захисту навколишнього середовища буде зміцнюватися.