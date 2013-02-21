Продажі харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів у 2012 році в Україні зросли на 9,6%

Обсяги реалізації харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за підсумками 2012 року збільшилися на 9,6% порівняно з 2011 роком – до 182,3 млрд грн, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

За підсумками 2012 року обсяг реалізації харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів становив 16,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції в Україні, що є другим показником по країні після металургійного виробництва.

Зокрема, в структурі реалізованої продукції найбільша частка припала на виробництво напоїв - 19,3%, м`яса й м`ясних продуктів - 15,4%, молочної продукції - 14%, а також масла і тваринних жирів - 11%. За звітний період виробництво масла й тваринних жирів збільшилося на 14%, перероблених і консервованих овочів і фруктів - на 10,5%, молочних продуктів і морозива - на 3,2%.

Прес-служба Мінагропроду повідомляє також, що минулого року в Україні відбулося загальне збільшення темпів виробництва в харчовій і переробній промисловості. Лідерами стали Херсонська область зі зростанням обсягів виробництва на 18%, Севастополь - на 9,8%, Львівська і Кіровоградська області - на 8,6% та 8,5% відповідно.

Довідка УНІАН. Обсяг продажу харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів в Україні в 2011 році становив 166,3 млрд грн.

Загальний обсяг товарообороту роздрібної торгівлі в країні в 2012 році зріс до 2011 року на 15,9% - до 804,3 млрд грн.