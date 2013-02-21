Із ринку централізованих закупівель ліків витіснена переважна більшість генериків

Із ринку централізованих закупівель ліків витіснена переважна більшість генеричних препаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу начальник Управління державних цільових програм та державних закупівель МОЗ України Галини Довганчин заявила, що майже усі закуплені препарати для лікування дітей є оригінальними.

Разом з тим вона наголосила, що Міністерство охорони здоров’я неупереджено і справедливо ставиться до всіх учасників ринку та забезпечує відкритість процесу, залучаючи громадськість та пацієнтів до усіх етапів державних закупівель.

«До складу номенклатурних комісій та постійних робочих груп МОЗ України представники громадських та пацієнтських організацій входять, а на розкриття пропозицій ми запрошуємо представників ЗМІ», - сказала Г.Довганчин.

Водночас вона підкреслила, МОЗ максимально у межах законодавства залучає вітчизняних виробників до участі в держаних закупівлях - третину закупівель минулого року було зроблено у вітчизняного виробника.

«Вперше була введена система формування номенклатури, яка не прив’язана до конкретних торгівельних марок (ринковий механізм), що дозволило ліквідувати вплив компаній-виробників на спеціалістів в регіонах на визначення обсягів закупівель та зменшити прояви корупційної складової під час централізованих закупівель», - сказала Г.Довганчин .

*** Генеричні препарати - це непатентовані ліки, які відтворюють оригінальні препарати, на діючу речовину яких закінчився термін патентного захисту.