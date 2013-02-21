Вартість ліцензії на імпорт ліків становитиме 1134 грн

Вартість ліцензії на імпорт ліків, отримання якої стане обов`язковим для імпортерів із 1 березня 2013 року, становитиме 1134 грн, що, ймовірно, не матиме значного впливу на ціну імпортних препаратів в Україні, оскільки ліцензія видається на весь асортимент імпорту, що заявляється імпортером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Державної служби лікарських засобів Олексій Соловйов.

«Вартість ліцензії - 1134 грн. Це навряд чи якось позначиться на ціні ліків, оскільки ліцензія видається на весь перелік імпорту», - сказав О.Соловйов.

При цьому він нагадав, що з 1 березня умови отримання ліцензії максимально спрощено. «Ризики мінімізовані ще й тим, що отримати ліцензію можна буде на підставі заяви – без дотримання всіх затверджених ліцензійних вимог. Ця норма дійсна, оскільки не можна вводити жорсткі вимоги (до імпорту - УНІАН) одномоментно. Перехідний період необхідний. І він передбачений – аж до 1 грудня», - зазначив чиновник.

При цьому він додав, що посилені вимоги до імпорту визначать не лише ступінь відповідальності виробника за продукт, що імпортується в Україну, але ще й зроблять неможливими випадки відвантаження продукції через треті країни. «Закон не дозволить виробнику відвантажити препарат через треті країни – приміром, із Білорусі через Нову Зеландію в Україну. А крім того, згідно із законом, посереднику належить забезпечити всі умови для організації поставки ліків», - підкреслив О.Соловйов.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2012 року Верховна Рада України прийняла закон про ліцензування окремих видів діяльності, зокрема ліцензування імпорту лікарських засобів. Положення закону про ліцензування імпорту набувають чинності з 1 березня 2013 року, проте станом на 21 лютого вони все ще проходять реєстрацію в Міністерстві юстиції й імпортери досі не отримали чіткого переліку ліцензійних вимог, які визначають отримання ліцензії на імпорт ліків.

Крім того, впродовж січня-лютого представники професійних асоціацій, а також провідні менеджери Європейської бізнес асоціації та Американської торгової палати не раз зверталися до української влади з проханням скасувати дію закону про ліцензування ліків, називаючи його непотрібним і таким, що веде до нагромадження ринкових обмежень і, як наслідок, до дефіциту, підвищення цін на ліки, а то й повного зникнення великої кількості ліків імпортного виробництва, що не мають аналогів в Україні.