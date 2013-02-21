Завтра на всій території України пройде сніг
Утримається ожеледиця
Завтра, 22 лютого, на всій території України йтиме сніг.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, по всій Україні пройде невеликий сніг, мокрий сніг (вдень на заході помірний), лише вночі у південній, а вдень у східній частині істотних опадів не передбачається.
На дорогах країни, крім південної частини, утримається ожеледиця.
Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь у західних областях.
Вітер протягом доби переважатиме східний, південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 6° морозу до 1, в західних областях та на півночі Лівобережжі подекуди 7-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Києві та області очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.