Тендерні процедури закупівель розпочнуться майже за усіма державними програмами

Міністерство охорони здоров’я України розпочало тендерні процедури закупівель майже за усіма державними програмами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління державних цільових програм та державних закупівель МОЗ України Галина Довганчин сьогодні на брифінгу.

За її словами, формування номенклатури закупівель 2013 року було розпочато наприкінці минулого року.

«За січень здійснено збір понад 1500 заявок, їхнє узагальнення, аналіз і опрацювання, розроблено інформацію щодо предметів закупівлі і вже безпосередньо розпочато тендерні процедури закупівлі. Перші оголошення датуються 29 січня, а перші розкриття пропозицій учасників заплановані вже на 4 березня», - зазначила Г.Довганчин.

Вона наголосила, що на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру Комітетом з конкурсних торгів МОЗ України прийнято рішення щодо проведення понад 80 процедур закупівель на загальну суму понад 1,8 млрд грн, що складає близько 90% від загальної суми, передбаченої на відповідні цілі державним бюджетом на поточний рік.

«На початок березня припадають розкриття (пропозицій) за соціально важливішими напрямами медикаментозного забезпечення: такими як імунізація населення, заходами з лікування дітей, профілактики і лікування ВІЛ/СНІДу, онкологічних і серцево-судинних захворювань тощо. Укладено договорів на загальну суму 1 817,0 млн грн. При цьому пряма і опосередкована економія бюджетних коштів склала майже 150 млн грн, або близько 8% від обсягу здійснених закупівель,» - сказала Г.Довганчин.

Вона підкреслила, МОЗ вдалось підвищити конкурентне середовище держзакупівель і прозорість тендерних процедур.

«У 2012 році, у порівнянні з попередніми роками, значно зменшилась кількість скарг, поданих учасниками тендерів щодо перебігу процедур. У 2009 таких оскаржень було 102, у 2010 – 84, у 2012 – лише 3 скарги», - зазначила Г.Довганчин.

Вона також наголосила, що зросли обсяги фінансування низки соціально важливих державних програм.

«Фінансове забезпечення окремих пріоритетних державних програм на 2013 рік - профілактика і лікування СНІДу – 305,5 млн грн (40% від потреби); лікування онкологічних захворювань у дорослих - 294,8 млн грн (95% від потреби); лікування онкохворих дітей – 215,9 млн грн (100%); імунопрофілактика населення – 303 млн грн (65%); серцево-судинні захворювання – 264 млн грн.; боротьба з туберкульозом – 175,8 млн грн (76%); лікування дітей, хворих на гемофілію, - 55 млн грн; лікування дорослих, хворих на гемофілію, – 63,6 млн грн; лікування розсіяного склерозу – 73,5 млн грн; донорство крові – 67,1 млн грн; трансплантація – 35 млн грн; репродуктивне здоров’я нації – 34,1 млн грн», - поінформувала Г.Довганчин.