У Донецьку відкрили центр допомоги немовлятам "Колиски надії", таких колисок в Україні вже 12 – сучасні медичні центри виходжують новонароджених по всій країні у рамках програми Фонду Вікора Пінчука. Лише цьогоріч 10 тисяч немовлят увійшли в цей світ здоровими завдяки обладнанню та вчасній допомозі таких центрів, сотні недоношених дітей врятували.

Шанс вижити з’явився у донецьких малюків, які народилися передчасно. На базі місцевого регіонального центру охорони материнства та дитинства відкрили центр надання допомоги новонародженим "Колиски надії" в рамках однойменної національної програми Фонду Віктора Пінчука. Вперше у пологовому відділенні Донеччини з’явилися апарат для проведення ультразвукового дослідження головного мозку одразу після народження, а також високочастотний апарат для штучної вентиляції легенів.

Донецький Центр надання допомоги новонародженим "Колиски надії" став дванадцятим в Україні. Програма існує понад рік. За цей час лікарні-партнери допомогли більш ніж 22 тисячам немовлят.

Для Донеччини демографічна криза є особливо помітною. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, за п`ять місяців цього року Донецька область піднялася з шостого на друге місце за кількістю смертей дітей до року.

Найближчим часом "Колиски надії" з’являться у всіх регіонах.

ICTV