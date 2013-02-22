Грищенко відвідав Рівненський онкодиспансер
17:33, 22 лютого 2013Країна
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Медзаклад обладнав фонд Р.Ахметова
Змінити складну ситуацію в медичній галузі країни можна лише спільними зусиллями держави і бізнесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко під час відвідання обласного онкологічного диспансеру в Рівному.
За словами урядовця, Центр променевої терапії диспансеру, який він відвідав його приємно вразив. Зокрема, позитивне враження справило функціонування тут комп`ютерного томографа та лінійного прискорювача, на якому тепер лікують і онкохворих діток. Ці та інші апарати встановлено тут за фінансової підтримки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».
"Цей центр і сьогодні вже є взірцем ефективної роботи і буде слугувати прикладом для інших центрів, які будуть проводити таку ж роботу в інших регіонах країни", - зазначив К.Грищенко.
Разом з тим, прем’єр-міністру повідомили про проблеми Центру. Найболючіша з них - відсутність у центрі дитячих фахівців: педіатра та анестезіолога постійно викликають із обласної дитячої лікарні. Робота ж з новим обладнанням специфічна і ви магає спецпідготовки лікарів. Адже, як зазначив головний лікар диспансера Григорій Максим’як, «людина, яка вчора працювала на ФАПІ, сьогодні працювати в онкодиспансері просто не може". Тому цю проблему вирішують стажуваннями за кордоном.
Було також зазначено, що в онкодиспансері тривалий час чекають рішення Міністерства охорони здоров’я щодо зміни статусу закладу на національний протипухлинний центр. Це дало б змогу офіційно і на законних підставах лікувати у Рівному хворих з інших областей.
"Проблема болюча, тому що в нашому регіоні, в західній Україні, є всього 2 лінійних прискорювачі - у Львові й Рівному. Дуже болюче це питання постає, коли приходять хворі з Тернополя чи з Волині", - повідомив Г.Максим’як.
У лікуванні людям не відмовляють, але тоді воно має повністю проводитися за їхній кошт.
У поїздці по області К.Грищенка супроводжували народний депутат України Микола Сорока, голова облдержадміністрації Василь Берташ, голова облради Юрій Кічатий та інші особи.
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