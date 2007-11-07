Годування грудьми підвищує рівень інтелекту дитини

Вчені лондонського Інституту психіатрії повідомили результати свого дослідження про вплив грудного вигодовування на розвиток дітей, які свідчать, що годування грудьми підвищує коефіцієнт інтелекту (IQ) дитини на сім пунктів.

Під час дослідження вчені використовували дані про вплив грудного вигодовування на розвиток близько 3 тис. дітей у Великобританії і Новій Зеландії. Виявилося, що не у всіх немовлят підвищується рівень IQ під час годівлі грудьми, а лише в тих дітей, які мають тип гена FADS2, що асоціюється з інтелектуальним розвитком.

У Національній академії наук Британії вважають, що виявлений в однієї групи дітей ген допомагає розщеплювати жирні кислоти, які містяться в їжі, що впливають на розвиток мозку.

Також під час дослідження не вдалося встановити точно готовність до грудного вигодовування в матерів з різних соціальних груп, хоча висловлювалися припущення, що годувати дітей грудьми схильні більше жінки з вищою освітою.

Як повідомляє професор Террі Моффітт, суперечки про те, гени чи середовище впливає на інтелект дитини, тривають, щонайменше, сторіччя. "Однак тепер ми довели, що і природа, і умови життя впливають на здоров’я маляти", - додає вона.

А представник Дієтичної асоціації Великобританії Кетрін Коллінз вважає, що, хоча вчені і виявили користь годівлі грудьми тільки для власників визначеного гена, це не повинно змусити матерів відмовитися від грудного вигодовування. "Якщо дев’ятьом з десятьох дітей це піде на користь, це дуже гарний шанс", - зазначає Коллінз.

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