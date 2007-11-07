Медична допомога перейде на європейський рівень?

Кабінет міністрів України постановою № 1290 від 5 листопада 2007 року затвердив Державну програму створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд планує до 2010 року збільшити у 8 разів фінансування з державного бюджету створення єдиної системи надання екстреної меддопомоги - з 22 млн. грн. у 2007 році до 177,325 млн. грн. у 2010 році.

Метою Державної програми є створення умов для розширення доступності та підвищення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню, зниження рівня інвалідності та смертності при нещасних випадках, травмах та отруєннях, гострих порушеннях життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань.