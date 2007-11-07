У Вінниці започатковано програму «Почуй мене» для людей з вадами слуху

У Вінниці започатковано програму «Почуй мене», яка стосується людей з вадами слуху та мовлення.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Програма дозволяє шляхом використання SMS-технології мобільного зв`язку з мінімальними матеріальними та організаційно-технічними витратами вирішити проблему оперативного виклику служб порятунку 01-02-03-04 людям з вадами слуху та мовлення.

У повідомленні сказано, що волонтери зберуть інформацію по кожному з учасників програми (ім`я, адреса, код вхідних дверей, проблеми зі здоров`ям), яка буде передана на станцію швидкої допомоги.

Крім того, кожному учаснику буде наданий спеціальний номер, який і буде висвічуватись при прийомі дзвінка на швидку. В SMS буде вказуватись тільки номер скарг, які будуть погруповані (серцево-судинна система, травми та кровотечі і т.д.), для того, щоб відправити на виклик необхідну бригаду.

Найближчим часом планується провести тренінг процедури виклику, для того, щоб у майбутньому виключити випадки помилкових звернень.

Всіх учасників даного етапу програми безкоштовно забезпечено SIM-картами. Для SMS-повідомлень виділений спеціальний номер. Номер виклику є закритою інформацією, він буде задіяний лише для учасників програми для того, щоб дана лінія не була перевантаженою.

Всі інші мешканці міста можуть викликати швидку за номером 103, не набираючи при цьому код Вінниці.