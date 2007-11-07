З`ясували, яке м`ясо найшкідливіше

Вегетаріанці можуть не турбується з приводу шкідливості м`яса для нашого організму. Проте, люди, які вживають у свій раціон цей продукт, навіть не здогадуються, який з сортів м`яса найбільш згубний для здоров`я.

Французькі вчені зацікавилися цим питанням і провели низку досліджень, щоб з`ясувати, в якій кількості краще всього їсти кожен з видів м`ясопродуктів.

Найбільшої шкоди завдає людям свинина, баранина і яловичина, якщо її їсти більше 160 г щоденно. Річ у тім, що, зловживаючи м`ясом, ми завдаємо шкоди своєму кишечнику, оскільки ця їжа важка для перетравлювання. Таким чином, любителі м`яса часто страждають від раку кишечнику. Найнебезпечнішою є свинина, більш щадна, – яловичина.

Учені також змогли встановити, яке м`ясо є найбільш корисним. Позитивний ефект на організм людини справляє риба. Тобто, вона повністю захищає травний тракт від онкологічних захворювань. Варто відзначити, що м`ясо птиці не увійшло до списку. Таким чином, індичка і курка не роблять ніякого негативного впливу на організм, проте і особливо корисними якостями так само не володіють.

Раніше дослідниками було оприлюднено список корисної і шкідливої їжі для здоров`я. Тоді вчені оголосили про позитивні якості чорного шоколаду і червоного вина. Ці продукти в помірних дозах створюють тільки оздоровлюючий ефект. У шоколаді і вині міститься велика кількість антиоксидантів, які борються з вільними радикалами, які шкодять здоров`ю людини. До корисних продуктів учені також віднесли м`ясні консерви, морозиво і поп-корн. Виявляється, в м`ясних консервах міститься нітрат натрію, що уповільнює старіння. Морозиво здатне поліпшити настрій, а поп-корн корисний так само, як і цілі злаки.

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