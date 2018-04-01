”Хронове” лікування від глистів

У корені хрону містяться вітамін здоров`я С - 250 мг % (а в лимоні лише 90 мг %), В, В2, РР, вуглеводи, у значній кількості харчові волокна. Щодо мінеральних солей можна сказати, що тут зібрані найпотрібніші людині - калій, натрій, фосфор, кальцій, магній, мідь, марганець, залізо. Постачаючи організм вітаміном С, цей корінь добре зміцнює життєві сили. У хроні є білкова речовина лізоцим, вона порушує клітинні оболонки хвороботворних організмів (кишкової палички, збудників туберкульозу, грипу, ангіни), що призводить до їх загибелі.

Недарма водним розчином хрону полощуть ротову порожнину і горло, якщо турбує ангіна, фарингіт, стоматит, зубний біль, пародонтит, запалення ясен. Водний настій готують так: 10 г хрону залити 100 мл води, настояти 2-3 год, процідити. Процедуру робити 2-3 рази на день. Цим же настоєм обмивають вранці та ввечері обличчя, коли потрібно звести пігментні плями та веснянки.

Добре зміцнює захисні сили організму (а також корисна у разі жіночих хвороб) така суміш: 100 г кореня добре помити щіткою під проточною водою, перекрутити на млинку для м`яса, сюди здушити сік одного лимона. Тримати суміш в холодильнику, під темним папером. Вживати по 1 ч. л. перед їдою, дітям - по 0,5 ч. л. Якщо така суміш видається дуже гострою, можна хрін змішувати з яблуками, буряком, морквою.

Завдяки гірчичній олії хрін стимулює секрецію залоз шлунково-кишкового каналу, тому поліпшує діяльність печінки, підшлункової залози, органів травлення. Тож водний настій (1 ст. л. хрону залити 400 мл окропу, через 1 год процідити) вживають по 1/4 склянки перед їдою 4 рази на день у разі таких захворювань: гастрит зі зниженою кислотністю, дискінезії жовчних шляхів за гіпокінетичним типом, атонія кишечнику. Настоєм хрону лікують вірусний гепатит, що супроводжується жовтяницею: 500 г тертого хрону залити 1 л окропу, настояти добу в щільно закритій посудині, процідити. Вживати по 1/4 склянки 3-4 рази на день до їди протягом 7 діб.

Такий же настій п`ють хворі на плеврит, запалення легень, гіпертонічну хворобу, лямбліоз.

Настій хрону вважається у народній медицині багатьох країн сечогінним засобом, тому має застосування у разі набряків (винятком є набряки ниркового походження). За жовчнокам`яної хвороби, хронічного холециститу, гострого гепатиту (коли кислотність знижена) слід сік хрону розводити з медом і вживати по 1 ст. л. за 20-30 хв до їди. Корисний хрін і для хворих на цукровий діабет, тоді вживають його тертим разом з кислим молоком (1:10) по одній столовій ложці тричі на день до їди.

Свіжий сік хрону помічний у разі гнійного отиту (закапувати у вухо по 1-2 краплі), облисіння (1-2 рази на день слід змащувати голову до порожевіння шкіри).

Кашку хрону використовують як гірчичник, коли турбує радикуліт, м`язовий біль. Проте покладений на болючу ділянку компрес не слід тримати довго, аби не спричинити опік.

Згадаймо вислІв ГІппократа, що наша Їжа маЄ бути лІками, а лІки Їжею.

Щоб скористатися цілющим арсеналом хрону, треба пролити сльози, але хрін вартий жертв. Пекучий та колючий смак хрону зумовлює те, що його вживають у поєднанні з іншими харчовими продуктами, він годиться до м`яса, риби, яєць, овочевих салатів, додають до кислого молока, сиру, сметани, майонезу. І готувати страви з хрону нескладно.

Салати · картоплі. 400 г картоплі та 150 г вареного буряку натерти крупніше, додати 25 г дрібно натертого хрону, посипати чорним меленим перцем, вимішати, витримати 2 год у холодильнику. Викласти в салатник, полити заправкою: 2 ст. л. олії, 1 ч. л. яблучного оцту розтерти з жовтком. Прикрасити вареним яйцем.

· буряку. Потерти чи нарізати дрібно соломкою 150 г вареного буряку, додати 30 г дрібно потертого хрону. Заправка - 3 ст. л. олії, 1 ст. л. лимонного соку чи яблучного оцту, сіль, цукор, кмин.

· моркви. 4 морквини, 2 яблука, 1 солоний огірок нарізати скибочками, посолити, додати 1 ложку тертого хрону, полити майонезом (4 ст. л.), посипати зеленню петрушки.

· гарбуза. Натерти на тертці з великими вічками 200 г гарбуза, 200 г обчищених яблук, додати 20 г хрону, 1 ст. л. лимонного соку чи оцту, 1 ч. л. цукру, вимішати, прикрасити тертою морквою.

· капусти. 150 г перетертої з сіллю білоголовкової капусти, нарізані кубиками 2 варені картоплини та сало (60 г), 1 ст. л. тертого хрону, 1 ст. л. лимонного соку чи оцту, 2 ст. л. олії, сіль, зелень.

· квасолі. 1 склянка вареної білої квасолі, 100 г нарізаної кубиками вареної ковбаси, 2 варені яйця, цибулина, 1 ч. л. тертого хрону. Для заправки: 2 ст. л. олії, 1 ст. л. оцту, сіль, чорний перець.

· риби. 200 г вареної риби нарізати шматочками, 2 картоплини, огірок - дрібними кубиками. Заправка: 100 г майонезу вимішати з 1 ст. л. хрону.

· сиру. 100 г натертого твердого сиру, 0,5 склянки сметани, 2 зубки часнику, 1 ч. л. хрону, зелень петрушки.

Mасло з хроном. 100 г розм`якшеного вершкового масла добре розтерти (збити) з 1 ст. ложкою тертого хрону (можна брати і більше). А якщо додати до смаку лимонного соку та меду - бутерброд вийде предобрий.

N.B. Слід урахувати, що хрін не вживають за підвищеної кислотності, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, ентероколітів, деяких захворювань печінки та нирок.

Ольга Пащенко